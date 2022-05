Descrizione

Lo strudel salato con ricotta ed erbette un’alternativa sfiziosa alle classiche torte salate, ideale da servire sia come antipasto, sia come originale secondo piatto o aperitivo. La ricetta è semplicissima e veloce, in quanto si prepara con la pasta sfoglia pronta e pochi altri ingredienti, tra cui parmigiano grattugiato e un uovo per spennellare. Croccante in superficie e cremoso all’interno: un’irresistibile delizia per grandi e piccoli.