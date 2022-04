Descrizione

Le uova alla Benedict con salmone affumicato sono una sfiziosa variante delle classiche uova alla Benedict con speck: una gustosa ricetta a base di uova in camicia tipica della cucina statunitense, spesso servita a colazione e durante i brunch. Le uova si servono sul pane e sono accompagnate con la salsa olandese al burro, che potete preparare in casa per l’occasione o acquistare pronta, così da rendere la preparazione ancora più veloce.