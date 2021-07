Un pranzo perfetto o una cena leggera, questo piatto di tonno scottato e fagiolini con acciughe , ha un ottimo sapore e eccellenti proprietà nutritive, si prepara in un batter d’occhio!

Note

Se a qualcuno il tonno non piace, proponiamo un altro secondo di pesce, come il salmone al cartoccio con verdure ed erbe aromatiche o il branzino all’arancia in padella.