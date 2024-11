Il ritorno di Dinner Club su Prime Video

La terza stagione di Dinner Club è finalmente arrivata su Prime Video, portando con sé un mix di gastronomia, avventura e intrattenimento. Dopo il successo delle prime due edizioni, il format, condotto dallo chef stellato Carlo Cracco, promette di deliziare il pubblico con nuove scoperte culinarie e momenti esilaranti. In questa stagione, Cracco è affiancato da un cast di attori di grande talento, tra cui Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo, che insieme intraprenderanno un viaggio attraverso le bellezze gastronomiche dell’Italia.

Un viaggio tra tradizione e innovazione

La nuova edizione di Dinner Club si distingue per il suo approccio innovativo, combinando la tradizione culinaria italiana con un tocco di modernità. I protagonisti partiranno per un grand tour che li porterà a esplorare le specialità regionali lungo l’Appia Antica, attraversando il Lazio, la Campania e la Basilicata, fino a raggiungere Brindisi. Ogni puntata è caratterizzata da momenti conviviali, dove il cibo diventa il filo conduttore di storie e aneddoti divertenti. Cracco, nei panni di autista, guiderà il gruppo in un camper vintage, creando un’atmosfera di leggerezza e divertimento.

Le ricette e i momenti indimenticabili

Ogni episodio di Dinner Club 3 è arricchito da ricette uniche e momenti indimenticabili. I protagonisti si cimenteranno nella preparazione di piatti tipici, come la ramiccia, una pasta tradizionale laziale, e il brodetto di grongo, un piatto che ha sorpreso anche i palati più esigenti. Rocco Papaleo ha condiviso che l’esperienza è stata arricchente, con momenti surreali come la raccolta delle cozze tarantine e la preparazione di piatti semplici ma straordinari. Christian De Sica ha raccontato di aver assaporato meraviglie culinarie in luoghi inaspettati, sottolineando la bellezza della cucina italiana, che riesce a sorprendere anche i più esperti.

Un cast d’eccezione e ospiti speciali

Oltre ai protagonisti principali, la terza stagione di Dinner Club vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione come Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, che porteranno un tocco di brio e ironia alle cene. Ferilli, in particolare, si distingue per il suo spirito vivace e le gag divertenti, creando un’atmosfera di festa e convivialità. I momenti di interazione tra i vari membri del cast, tra risate e battute, rendono ogni episodio un’esperienza unica e coinvolgente.

Un format che celebra l’Italia

Dinner Club non è solo un programma di cucina, ma un vero e proprio viaggio attraverso le tradizioni e le bellezze dell’Italia. Con la sua capacità di unire gastronomia e intrattenimento, il format si prepara a conquistare anche il pubblico internazionale, con piani per una futura edizione all’estero. La terza stagione, disponibile dal 21 novembre, promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della buona cucina e della cultura italiana.