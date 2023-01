Descrizione

I semi di canapa sono un ingrediente ricco di omega 3 e 6, proteine e fibre, talmente versatile da poter essere utilizzato nella preparazione di piatti sia dolci che salati, come i gustosi burger vegani. Oggi vi proponiamo un dolce soffice e delizioso che potete consumare a colazione o a merenda con una tazza di tè o latte vegetale: la torta al cioccolato e semi di canapa. Questa golosa torta al cacao è un concentrato di gusto e sofficità che vi conquisterà al primo assaggio, ma non solo: oltre a essere buona è anche sana, ricca di nutrienti e fibre. Scopriamo insieme come si prepara!