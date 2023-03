Descrizione

La torta al formaggio umbra, spesso chiamata anche pizza o crescia di Pasqua, è una tradizionale ricetta che viene preparata in Umbria (ma anche nelle Marche) in prossimità delle festività pasquali. Non si tratta propriamente di una torta classica, bensì di un un morbido pan brioche salato a lunga lievitazione, il cui impasto viene arricchito con diversi formaggi: parmigiano, percorino e gruviera. Soffice, fragrante e saporita: questa torta pasquale è ideale da servire la domenica di Pasqua insieme alle uova sode e agli antipasti tradizionali.