Descrizione

La torta con pere e nocciole è un soffice dolce invernale per la colazione, arricchito con sfiziose gocce di cioccolato che regalano una nota di sapore fondente all’impasto. Questa deliziosa torta è adatta anche a chi è intollerante al lattosio, in quanto non prevede l’aggiunta di latticini, ma esclusivamente olio di semi di girasole e latte alle nocciole. Volendo è possibile prepararla anche in versione vegana, sostituendo le uova con altri 50 ml di olio e 50 ml di latte.