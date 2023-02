Descrizione

La lattuga è ottima non solo gustata cruda in insalata, ma anche ripassata in padella. Facendo rosolare per alcuni minuti le foglie di lattuga con un filo d’olio si ottiene un contorno caldo, leggero e saporito, perfetto da portare in tavola durante i mesi freddi. Oggi vi proponiamo una ricetta semplice e al contempo raffinata, che potrete servire anche in un’occasione speciale: la lattuga al tartufo nero, ottima da abbinare a del pane tostato.