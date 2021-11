Descrizione

La classica torta da colazione alle mele, preparata senza l’aggiunta di latte e burro e aromatizzata con succo e scorza d’arancia: un’autentica delizia per grandi e piccini, da assaporare al mattino o nel pomeriggio come goloso spuntino. Vi presentiamo la ricetta semplice e genuina della torta di mele e arancia: soffice come una nuvola, leggerissima e profumata.