Descrizione

La torta salata al Camembert è una ricetta sfiziosa e gustosa, che si prepara con la pasta sfoglia, una forma unica di formaggio e pezzetti di prosciutto cotto, eventualmente sostituibili con dei mini wurstel. Un’idea originale e ricca di gusto, ottima da proporre come antipasto o servire come aperitivo. Se amate la fonduta di formaggio, non potete perdere l’occasione di assaggiarla!