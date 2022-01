Descrizione

Le barrette di cioccolato con frutta secca sono uno snack fatto in casa semplicissimo da preparare e ottimo da gustare in ogni momento della giornata: a colazione, come spuntino tra un pasto e l’altro o la sera come goloso comfort food. Leggete la ricetta e divertitevi a ricrearle utilizzando diversi mix di frutta secca: potete aggiungere anche pistacchi, noci, arachidi o uva sultanina.