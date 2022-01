Vivi di Gusto: come realizzare primi piatti creativi

Tra i tanti impegni quotidiani, la voglia di cucinare spesso viene meno e deve essere un po’ stimolata con idee fresche e divertenti ma, nello stesso tempo, semplici da realizzare. Il magazine tutto digitale Vivi di Gusto è stato pensato e realizzato da Carrefour proprio per venire incontro alle esigenze di lettori esigenti, curiosi e desiderosi di essere stupiti. Tra le diverse ricette cucina creativa proposte, non mancano consigli per realizzare primi piatti buoni e originali, che hanno come protagonisti ingredienti facilmente reperibili nei negozi Carrefour e online.

Ricette di stagione per primi piatti invernali

Ogni periodo dell’anno permette di creare piatti stuzzicanti sfruttando tutto il buono della verdura di stagione, dall’alto valore nutritivo e coerente con l’impegno, sempre più necessario, verso la sostenibilità alimentare. Per realizzare ricette veloci e saporite si può attingere a prodotti tipici del momento come zucca, spinaci e cavolo, protagonisti ideali di zuppe, creme e vellutate: il vero comfort food dell’inverno. Non mancano le opzioni anche per creare deliziosi piatti di pasta, come le farfalle con la zucca.

Farfalle con la zucca

Servono pochi passi per realizzare questo primo piatto adatto a un tranquillo pranzo in famiglia o a una cena con gli amici e a rendere felici tutti i commensali. Oltre, ovviamente, a zucca e pasta, serve poco altro: olio, formaggio parmigiano e pecorino, vino bianco, cipolla, sale e pepe. Ecco cosa fare:

pulire la zucca e tagliarla a dadini, affettare la cipolla finemente; stufare zucca e cipolla con un po’ d’olio, in una padella coperta e a fuoco lento; quando la zucca risulta morbida, aggiungere sale e pepe e bagnare con il vino, che va fatto evaporare alzando la fiamma; per creare un condimento veramente cremoso, una parte della zucca va schiacciata; mettere a cuocere le farfalle in acqua salata, scolarle al dente e condirle con la crema di zucca, unendo anche i formaggi grattugiati; servire in tavola dopo avere mescolato il tutto.

Divertirsi fra i fornelli: i trucchi in cucina

Per trovare altre ricette facili e di sicuro successo basta consultare la rubrica Cucina Creativa del magazine Vivi di Gusto, che contiene spunti interessanti e pratiche video ricette, con indicazioni chiare e dettagliate dei diversi passaggi. Inoltre, per chi vuole apprendere i segreti del mestiere su come, per esempio, scegliere, pulire e tagliare a regola d’arte le materie prime, si può accedere a Pillole dell’Esperto, la sezione in cui i dipendenti Carrefour rivelano le loro tecniche.

Scegliere il vino giusto

Una volta trovata la ricetta e preparato il piatto, la scelta del vino non deve essere lasciata al caso. Insieme alle farfalle con la zucca, per esempio, si possono valutare diverse opzioni, a seconda dei propri gusti. Si può considerare, infatti, un abbinamento per similitudine, che sia coerente con la dolcezza dell’ingrediente principale, andando a indirizzarsi verso un vino rosè, dalle note agrumate, l’ideale per una serata in compagnia. Non si sbaglia, però, se si decide di procedere per contrasto, mettendo in tavola un vino bianco con spiccata acidità e buona struttura, anche frizzante.

Affascinati dal mondo enologico e dalle tante etichette in commercio? Per orientarsi al meglio, la rubrica Vino e Dintorni e i suoi podcast soddisfano dubbi e curiosità sui modi di produzione, i vini italiani consigliati e gli accostamenti migliori con il cibo. Con Vivi di Gusto si possono, quindi, ottenere suggerimenti utili e fantasiosi per vivere un intrigante viaggio nel mondo dell’alimentazione e del vino: l’occasione giusta per vivacizzare i propri menù casalinghi in ogni stagione grazie alla scoperta di ricette, tecniche, materie prime e abbinamenti sfiziosi.