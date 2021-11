La ricetta tradizionale napoletana della uova in purgatorio, cucinate in padella all’occhio di bue con pomodoro, aglio e prezzemolo.

Come preparare il prelibato e invitante rotolo di frittata di zucchine farcito con prosciutto cotto e formaggio: una delizia per grandi e piccini.

Come preparare il cinghiale in umido con polenta: un piatto unico invernale, rustico e ricco di gusto, ottimo da gustare ancora caldo.

La ricetta base per cucinare in padella degli ottimi straccetti di manzo, con burro e vino bianco: pronti in soli 10 minuti e perfetti per ogni occasione.