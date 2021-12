Descrizione

Il tronchetto di polenta e funghi misti è un invitante e appetitoso primo piatto vegetariano e senza glutine, arricchito con scamorza e insaporito con l’aggiunta di pomodori secchi, salsa di soia e olive nere. Una ricetta dal sapore intenso e aromatico, ideale da portare in tavola in inverno, anche in un’occasione speciale come il cenone della Vigilia di Natale.