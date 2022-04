Descrizione

Siete alla ricerca di ricette da preparare a Pasqua? Potete rendere unico il vostro menù servendo come antipasto o secondo piatto il delizios tuorlo nel nido di carote. Croccanti scrigni di carote tagliate a julienne, cotti al forno e serviti con l’aggiunta del tuorlo morbido, ideale da gustare con del pane tostato. Scoprite come prepararli in 20 minuti seguendo la nostra ricetta facile e veloce.