Il pranzo di Natale è uno dei momenti più attesi delle festività natalizie, durante il quale ci si siede a tavola insieme alla propria famiglia e ai propri amici per assaporare i piatti tradizionali che più di amano, in un’atmosfera di gioia e spensieratezza.

Ricette natalizie pugliesi: i classici della tradizione

Siete curiosi di scoprire quali sono i piatti tipici della cucina pugliese che non possono assolutamente mancare in tavola durante il pranzo di Natale? Abbiamo selezionato alcune delle ricette natalizie pugliesi più amate di sempre: antipasti, primi, secondi piatti e tantissimi dolci da godersi a fine pasto come dessert.

Pettole pugliesi

Le pettole pugliesi sono delle sfiziose frittelline di pasta lievitata tanto semplici quanto gustose, ideali da servire come antipasto con un tagliere di salumi e formaggi tipici.

Le pettole sono indubbiamente una delle specialità natalizie più amate e sono ideali da offrire come stuzzichino da aperitivo durante le feste.

Cavatelli pugliesi

I cavatelli pugliesi sono uno dei primi piatti pugliesi più amati, tant’è che non mancano quasi mai in tavola durante le festività natalizie.

Possono essere conditi con un sugo di cozze e pomodorini, oppure con pesce spada e melanzane.

Orecchiette con cime di rapa

Le orecchiette con cime di rapa sono un altro grande classico della cucina pugliese, conosciuto e amato in tutta Italia. In Puglia è tradizione servirle durante tutto l’anno, anche se nelle grandi occasioni come Natale e Capodanno c’è chi preferisce le orecchiette alla barese con ragù di carne.

Baccalà in umido

A Natale in Puglia, come nel resto della Penisola, è tradizione servire come secondo piatto il baccalà: non solo fritto, ma anche in umido, condito con un delizioso sughetto di pomodoro, olive nere e capperi.

Pasticciotto leccese

Il pasticciotto leccese è un delizioso dolcetto di pasta frolla ripieno di crema pasticcera. Lo si può acquistare nelle pasticcerie locali in ogni periodo dell’anno, ma Natale è sicuramente l’occasione ideale per prepararli in casa e offrirli ai propri ospiti come dessert.

Mandorle atterrate

Se state cercando un dolcetto semplice da preparare a Natale e amate la frutta secca, potete provare le mandorle atterrate al cioccolato fondente: croccanti e deliziose, adatte anche a chi non può consumare glutine e latticini.

Cartellate pugliesi

Se siete grandi amanti dei dolci fritti, le cartellate pugliesi non potranno che conquistarvi. Natale è l’occasione ideale per prepararle in quantità e servirle: sono così buone, croccanti e profumate che vanno subito a ruba.

Mostaccioli pugliesi

I mostaccioli pugliesi sono una delle tante varianti dei classici dolcetti natalizi che vengono preparati in tutta Italia. La versione pugliese è una delle più apprezzate: si prepara con un impasto morbido arricchito con frutta secca e una golosa copertura di cioccolato fondente.

Mandorle pralinate

Un’alternativa alle mandorle atterrate sono le mandorle pralinate, altrettanto sfiziose e semplici da preparare. Sono così buone che una tira l’altra, ideali da gustare a fine pasto o spizzicare la sera mentre di guarda un film o si gioca a carte.