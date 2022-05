Descrizione

Le zucchine grigliate alla piastra sono un piatto leggero, gustoso e semplice da preparare, perfetto da servire in estate sia come contorno, sia come antipasto. Sono ottime da utilizzare anche come base per altri piatti più elaborati, come la parmigiana di zucchine light. Scoprite come prepararle in soli 20 minuti seguendo la nostra ricetta facile e veloce.