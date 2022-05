Descrizione

Volete preparare in casa un fresco e cremoso gelato alle fragole senza gelatiera? Provate la nostra ricetta con fregole fresche, panna (eventualmente potete sceglierla anche vegetale) e zucchero a velo. Semplicissimo, goloso e fruttato: ottimo da servire in estate con altri gusti alla frutta (come il gelato alla banana) o con il classico gelato al cioccolato.