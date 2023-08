Descrizione

Vi piacerebbe provare qualcosa di alternativo alle classiche patate al forno? Abbiamo la ricetta che fa per voi: le deliziose patate twister aromatizzate con paprika ed erbe aromatiche. Un contorno rustico, gustoso e originale, ideale da portare in tavola anche in un’occasione speciale per stupire i propri ospiti. Si preparano in pochi minuti e possono essere cotte sia in forno, sia in friggitrice ad aria.