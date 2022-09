Bake Off 2022: cast, concorrenti e ricette della 10° edizione

Argomenti trattati Cast

L’attesa è quasi finita: il 2 settembre tornerà su Real Tim l’appuntamento con Bake Off Italia, il talent show a tema culinario più amato dagli appassionati di pasticceria. La 10° edizione porta con sè una ventata di novità: un cast rinnovato, concorrenti sempre più competitivi e ricette volte alla riscoperta della tradizione, ideali per chi da casa vuole cimentarsi nella loro preparazione.

Siete pronti? Ecco tutto quello che c’è da sapere su Bake Off 2022!

A fare gli onori di casa, nella suggestiva location di Villa Borromeo, sarà per la decima volta la storica conduttrice del programma, Benedetta Parodi, affiancata da Clelia D’Onofrio, non più in veste di giudice, ma come voce narrante nella presentazione dei dolci.

Riconfermati come giudici i pasticceri Ernst Knam (veterano del programma, presente fin dagli esodi) e Damiano Carrara (presente dalla 5° edizione), i quali saranno affiancati per la prima volta da Tommaso Foglia, giovane pastry chef originario di Nola, con alle spalle innumerevoli esperienze in Italia e all’Estero.

Nel corso delle 16 puntate che andranno in onda ogni venerdì alle 21.10 da settembre a dicembre, si sfideranno 16 concorrenti, di età compresa tra 19 e 61 anni:

Leonardo, 19 anni da Borgetto (PA)

Margherita, 19 anni da Valdagno (VI)

Mukesh, 21 anni da Pontedera (PI)

Gaia, 23 anni da Cosenza

Alessio, 24 anni da Poggibonsi (SI)

Chiara, 25 anni da Castel Viscardo (TR)

Giovanni, 26 anni da Specchia (LE)

Ginevra, 28 anni da Napoli

Riccardo, 32 anni da Villanova del Sillaro (LO)

Davide, 38 anni da Puegnago del Garda (BS)

Daniele, 40 anni da Catania

Paola, 41 da Magliano in Toscana (GR)

Stefano, 44 anni da Castion (BL)

Maria, 55 anni da Genova

Gianbattista, 61 anni da Castelcovati (BS)

Stefania, 61 anni da Quartucciu (CA)

Chi segue Bake Off lo fa sicuramente per godersi la gara, ma anche per annottarsi le ricette che vengono presentate durante la prova tecnica. Per chi ama cimentarsi nella preparazione dei dolci proposti dai giudici, questa 10° edizione riserva un’importante novità. Nel corso delle puntate si assisterà a un ritorno alle origini della pasticceria, con un viaggio alla riscoperta della tradizione e dei dolci casalinghi, che coinvolgerà non solo i concorrenti ma anche gli spettatori da casa.