Descrizione

La bandiera è un delizioso contorno estivo tipico della cucina umbra, preparato con peperoni verdi, pomodori e cipolla. È una ricetta molto semplice che esprime al meglio la tradizione contadina di questa splendida regione, famosa per la sua cucina genuina e saporita. Il nome del piatto è di semplice interpretazione: il verde dei peperoni, il rosso dei pomodori e il bianco della cipolla rappresentano i colori della bandiera italiana, ma anche della bandiera umbra. Facile e veloce da preparare, perfetto da servire come contorno o da utilizzare come condimento per delle bruschette: è sicuramente un piatto da provare con l’arrivo dell’estate, per iniziare a scoprire la cucina umbra a piccoli passi.