Descrizione

Cercate un modo sfizioso e originale per cucinare i finocchi? Trasformateli in un gustoso antipasto rustico: le barchette di finocchio e formaggio, ottime da servire sia calde che fredde. Si preparano con le foglie più grandi dei finocchi cotte al forno, farcite con finocchi rosolati in padella, robiola e granella di noci.