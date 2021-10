Descrizione

Le barrette al caramello e noci sono uno snack sfizioso e invitante, ottimo da gustare come spuntino tra un pasto e l’altro, anche fuori casa. Queste deliziose barrette sono composte da tre strati: una friabile base di pasta frolla, uno strato morbissimo di caramello salato e una croccante copertura di noci tritate. Ottime da proporre anche ai bambini in alternativa alle merendine o servire come dessert di fine pasto.