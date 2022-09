Bruschetta ai fichi: antipasto sfizioso, veloce e autunnale Come preparare in soli 10 minuti la sfiziosissima bruschetta ai fichi freschi e formaggio: un antipasto autunnale, semplice e veloce.

Arancini vegani con piselli: ricetta stuzzicante e ricca di gusto Come preparare i deliziosi arancini vegani con piselli e ragù vegetale alla soia: una sfiziosa variante dai classici arancini di riso siciliani.

Pomodori ripieni con ceci: ricetta vegan, sfiziosa e saporita Come preparare i gustosi pomodori ripieni con crema di ceci: una sfiziosa ricetta vegan ideale da servire come antipasto o secondo piatto.

Polpette di rucola: ricetta vegetariana, sfiziosa e saporita Come preparare in casa le gustose polpette di rucola con formaggio: una ricetta vegetariana ideale da proporre come antipasto.

Ricotta al forno in versione salata: un gustoso antipasto siciliano Come preparare in pochi minuti la squisita ricotta al forno in versione salata: un tradizionale antipasto siciliano insaporito con erbe aromatiche.

Caviale di zucchine: ricetta originale con formaggio e pomodorini La ricetta originale del gustoso e raffinato caviale di zucchine: un delizioso antipasto estivo guarnito con crema di formaggio e pomodorini confit.

Torta salata con champignon e mozzarella: ricetta vegetariana Come preparare in modo semplice e veloce la torta salata con champignon e mozzarella: una gustosa quiche vegetariana dal sapore rustico e appetitoso.

Quiche lorraine con verdure e formaggio: ricetta vegetariana La ricetta semplice e sfiziosa della quiche lorraine con verdure e formaggio: semplice da preparare, rustica e perfetta da gustare in ogni occasione.

Hummus con avocado: ricetta leggera, cremosa e stuzzicante Come preparare in casa il delizioso hummus con avocado: una ricetta leggera ideale da proporre come antipasto con delle bruschette.

Millefoglie di salmone e patate: ricetta gourmet, sfiziosa e saporita Come preparare la millefoglie di salmone affumicato e patate: una ricetta gourmet arricchita con formaggio spalmabile alle erbe aromatiche.