Descrizione

I biscotti alla menta sono dei frollini dal profumo fresco e aromatico, semplicissimi da preparare e perfetti da gustare come spuntino, con del latte freddo, un infuso o un tè. Potete ricrearli in pochi minuti utilizzando ingredienti semplici: farina, zucchero, uova e burro, con l’aggiunta dello sciroppo di menta per aromatizzare. Provateli anche con l’aggiunta delle gocce di cioccolato o glassateli con del cioccolato fondente fuso a fine cottura.