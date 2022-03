Descrizione

Sfiziosi, croccanti e ricchi di gusto: i torciglioni mediterranei con salsa alla catagnola sono dei friabili grissini di pasta sfoglia conditi con pomodoro e origano (potete eventualmente aggiungere anche altre erbe aromatiche), accompagnati con un delizioso pesto di cicoria e aglio. Inutile sottolineare quanto siano invitanti e ideali da servire con successo in qualsiasi occasione, sia come come antipasto, sia come gustoso finger food.