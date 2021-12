Descrizione

Il Brie in crosta è una ricetta sfiziosa e semplicissima da preparare, ottima da servire in alternativa alla classica fonduta. Un antipasto irresistibilmente originale e stuzzicante, cremoso all’interno e croccante in superficie, ottimo da gustare caldo con dei crostini di pane, dei grissini, un contorno di patate o delle verdure in pinzimonio.