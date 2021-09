Descrizione

Il budino di riso con latte di mandorle è un cremoso e leggero dessert senza glutine e lattosio, ideale anche per chi segue una dieta vegana. Un dolce semplice da preparare, adatto sia alla colazione che agli spuntini, che può essere arricchito a piacere con cioccolato fondente, frutta secca, frutta fresca o della semplice confettura. Vi spieghiamo come prepararlo in tutta semplicità, passo dopo passo.