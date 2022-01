Descrizione

I cannoli di pandoro sono dei golosi dolcetti ideali da preparare durante e dopo le festività natalizie, la cui ricetta prende ispirazione dai tradizionali cannoli siciliani farciti con crema di ricotta. Se via avanza un pandoro (o un panettone) e cercare un modo originale per servirlo, annotatevi questa ricetta: potete prepararla in pochi minuti e personalizzarla a piacimento, sostituendo la crema di ricotta con della crema pasticcera o della crema al cioccolato.