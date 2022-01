Bocconcini di mozzarella: ricetta sfiziosa per l’aperitivo

Descrizione

I bocconcini di mozzarella sono un finger food sfizioso ideale da servire sia come antipasto, sia come aperitivo. Si preparano in pochi attimi con ingredienti semplici: mozzarelline, uova, farina e pangrattato, con l’aggiunta opzionale del concentrato di pomodoro, che le rende ancora più gustose e stuzzicanti. Scoprite la ricetta e gustateli caldi, da soli o con delle salse: il loro cuore filante vi conquisterà al primo assaggio!