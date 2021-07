Descrizione

I carciofi alla romana sono un tradizionale contorno aromatizzato con aglio, prezzemolo e mentuccia, cucinato in modo semplice e genuino. Per preparare questo piatto tipico della Capitale occorre utilizzare i carciofi romaneschi IGP, noti anche come mammole: grazie alla loro notevole dimensione, sono perfetti da farcire e mantengono inalterato il gusto del condimento.