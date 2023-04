Descrizione

I carciofi sono una delle verdure primaverili più amate. Li si può preparare in tantissimi modi diversi: crudi in insalata, conditi con olio e succo di limone, oppure cotti in padella, al forno o fritti, come i famosissimi carciofi alla giudia. Oggi vi proponiamo una variante leggera dei classici carciofi impanati e fritti, che si prepara con pochissimo olio, uova e pangrattato utilizzando la friggitrice ad aria. Leggete la ricetta e provateli: sono ottimi sia come antipasto, sia come sfizioso finger food da servire durante un aperitivo.