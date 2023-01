Descrizione

Cercate un modo sfizioso e al contempo leggero per cuocere i finocchi e creare in pochi minuti in un contorno appetitoso che piaccia a tutta la famiglia? Provate i finocchi gratinati in friggitrice ad aria: semplici, croccanti e aromatici, una vera delizia per il palato! Potete servirli in qualsiasi occasione e abbinarli al secondo piatto che preferite: sono talmente delicati e leggeri che si abbinano praticamente con tutto.