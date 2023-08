Cassata siciliana fatta in casa: ricetta semplice senza glassa

Tiramisù con pesche, mascarpone e amaretti: ricetta senza uova Come preparare il fresco e delizioso tiramisù con pesche sciroppate, mascarpone e amaretti: una ricetta senza uova, ideale da servire come dessert estivo.

Dolci estivi fatti in casa: 6 ricette fresche e veloci L’estate è finalmente arrivata e con essa il desiderio di gustare dolci freschi e leggeri. Niente di meglio allora che preparare dei dolci estivi fatti in casa, che oltre ad essere gustosi sono anche semplici e veloci da realizzare.

In questo articolo ti proponiamo 6 ricette per soddisfare la tua voglia di dolcezza durante le calde giornate estive.