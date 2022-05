Descrizione

Il cavolfiore impanato al forno è un piatto semplice, veloce e stuzzicante, che potete servire sia come antipasto, sia come contorno rustico. Per prepararlo vi basterà tagliare a fette di medio spessore un cavolfiore e impanare ogni cotoletta con uova e pangrattato (potete aggiungere anche prezzemolo, aglio e parmigiano per renderle più gustose). Sfizioso e ricco di gusto: ideale da proporre anche ai bambini che solitamente non amano mangiare il cavolfiore.