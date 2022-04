Descrizione

I cazzilli di palermitani, anche conosciuti come crocchè di patate, sono delle sfiziose crocchette fritte tipiche della cucina siciliana, spesso servite come street food, antipasto o aperitivo. A differenza delle comuni crocchette a cui vengono aggiunte uova, formaggio e pangrattato, i cazzilli si preparano con la sola aggiunta del prezzemolo tritato, un pizzico di sale e pepe. Affinché non si sfaldino, è fondamentale che le patate siano farinose (fa preferire quelle a pasta bianca) e l’olio di arachidi ben caldo.