Descrizione

La torta di ciliegie e mandorle è un delizioso dolce rustico e genuino, indicato per la colazione, la merenda e le occasioni speciali. Soffice, profumata e invitante: basta una sola fetta, magari accompagnata con un tè o un infuso, per rimanerne conquistati. Scoprite come prepararla in pochi minuti, seguendo la nostra ricetta semplice, senza latte e burro.