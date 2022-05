Descrizione

La crema di burrata è una ricetta semplicissima che si prepara a partire dalla stracciarella di burrata, con la sola aggiunta di olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Fresca, cremosa e saporita: è ottima da servire come antipasto con delle bruschette o delle friselle, e da utilizzare come delizioso condimento per la pasta. Scoprite come prepararla in soli 5 minuti e sperimentate altre sfiziose varianti con l’aggiunta di erbe aromatiche.