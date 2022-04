Descrizione

I cupcake di San Patrizio sono dei soffici e golosi dolcetti di origine irlandese, che insieme alla ciambella di San Patrizio vengono preparati annualmente il 17 marzo, in occasione dei festeggiamenti in onore di St. Patrick, patrono d’Irlanda. Il colore verde che contraddistingue la festa lo si ritrova ovunque, anche nei dolci: in questo cado, abbiamo optato per colorare il frosting al mascarpone, ma volendo potreste aggiungere del colorante alimentare anche all’impasto.