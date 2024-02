Dove mangiare eritreo a Milano: i migliori ristoranti da provare

La cucina rappresenta con le sue tradizioni, i suoi profumi e sapori, è in grado di rappresentare un paese, condividendo le sue usanze i suoi costumi, così da farlo conoscere in giro per il mondo.

Per questo mangiare in ristoranti che propongono una cucina diversa etnica straniera è un’occasione per viaggiare attraverso sapori e profumi.

Dove mangiare eritreo a Milano

Questa volta vi proponiamo un viaggio nell‘Africa del nord, in Eritrea: una cucina fatta di prodotti semplici, arricchiti da spezie, piccante e abbinamenti unici!

Ecco i migliori ristoranti di Milano dove assaporare la magia della cucina eritrea.

Warsà

Una delle principali specialità della cucina eritrea è sicuramente lo zighinì: delle crespelle, le enjera, fanno da letto a carne saporita, leggermente piccante, verdure stufate e legumi, tutto da mangiare con le mani, aiutandosi con le crespelle.

Lo zighinì di Warsà è semplicemente unico, fatto di abbinamenti versatili e interessanti.

Anche la location vi lascerà a bocca aperta: elegante, intimo, arredato con pezzi che richiamano l’Africa e la sua cultura.

Balafon

La ricerca di ingredienti freschi da Bafalon è essenziale: piatti genuini, che trasmettono la cultura africana, declinata in sapori decisi e avvolgenti.

Gli zighinì sono di tre tipologie diverse, così da accontentare tutti i palati: c’è quello classico di carne, quello di pesce e anche quello vegetariano!

Accompagnate la cena con il cocktail tipico a base di zenzero, per rinfrescare la bocca di tanto in tanto.

Savana

Un locale perfetto per una cena tra amici, gustando insieme sapori nuovi e unici.

Provate assolutamente lo zighinì vegetariano a base di alicha (patate, fagioli, carote) e hamli (mix di erbette).

Lasciatevi poi coccolare con il dulcis in fundo: il dolce, che rispetta le tradizioni eritree con gusti freschi e fruttati.

Injera

Iconici qui sono gli antipasti: triangolini di pasta fritta, ripieni di carne e verdure, leggermente piccanti.

Il proprietario, Yonas, si dedica da anni alla cura della cucina che propone, con l’obiettivo di far conoscere l’Eritrea attraverso sapori genuini e prodotti di alta qualità.

LEGGI ANCHE: