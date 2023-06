Descrizione

Avete mai assaggiato i funghi cotti in padella con salsa di pomodoro? Se siete abituati a portare in tavola i classici funghi trifolati e volete provare qualcosa di diverso, i finferli trifolati al pomodoro sono la ricetta che fa per voi. Si preparano in pochi minuti e grazie al loro sapore intenso e aromatico possono essere serviti non solo come contorno, ma anche come condimento per delle bruschette.