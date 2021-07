Sfogliatine con salmone e avocado: ricetta veloce e stuzzicante La ricetta rustica e saporita della sfogliatine con salmone e avocado, preparate con una base di friabile pasta sfoglia: perfette per l’aperitivo o come antipasto.

Tris di bruschette: ricetta rustica e stuzzicante per l’aperitivo Come preparare in pochi minuti un gustosissimo tris di bruschette, ideale da servire come antipasto o aperitivo: la nostra ricetta semplice e sfiziosa.

Torta salata con melanzane e scamorza: rustica, filante e saporita Come preparare con la pasta sfoglia la torta salata con melanzane e scamorza: una ricetta estiva ottima da servire come antipasto o piatto unico.

Tonno sott’olio: la ricetta veloce per prepararlo in casa La ricetta semplice e veloce per preparare in casa il classico tonno sott’olio, conservato in pratici vasetti in vetro con olio extravergine d’oliva.

Involtini di melanzane in padella: ricetta sfiziosa e mediterranea La ricetta semplice e sfiziosa degli involtini di melanzane in padella con formaggio: un gustoso antipasto condito con pomodoro, olive e origano.

Crostata di zucchine e formaggio: ricetta rustica e saporita La ricetta facile e sfiziosa della crostata di zucchine e formaggio: una torta salata dall’aspetto rustico e appetitoso, ottima da proporre come antipasto.

Involtini di melanzane e mozzarella: ideali da gustare in estate La ricetta facile e veloce degli involtini di melanzane e mozzarella: un gustoso antipasto estivo, fresco e aromatico, servito con pomodorini marinati.

Focaccia ripiena alla parmigiana: ricetta rustica e saporita La ricetta rustica e invitante della focaccia ripiena alla parmigiana: un gustoso lievitato farcito con melanzane, salsa di pomodoro e formaggio.

Spiedini di zucchine farcite: antipasto rustico e sfizioso La ricetta rustica e gustosa degli spiedini di zucchine farcite con formaggio filante e pancetta: un antipasto sfizioso ideale da servire in estate.

Mini hot dog: ricetta veloce e sfiziosa con pasta sfoglia Come preparare in pochissimi minuti i gustosi mini hot dog cotti al forno: una ricetta rustica per l’aperitivo, con wurstel e pasta sfoglia pronta.