Descrizione

Gli spiedini con salmone e zucchine sono una ricetta facile e veloce da preparare, ottima da proporre sia come antipasto, sia come secondo piatto. Se amate il salmone fresco e desiderate cucinarlo in modo semplice e sfizioso, non potete perdere l’occasione di provare questi spiedini. Potete renderli ancor più gustosi lasciando marinare il salmone a cubetti con salsa di soia, oppure aggiungere altri ingredienti sfiziosi come le olive nere denocciolate.