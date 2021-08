Descrizione

Stanchi del solito hummus di ceci? Per quanto sia deliziosa la classica ricetta, c’è un’alternativa ancora più sfiziosa che potete provare in estate: l’hummus al pesto con basilico e pinoli, leggerissimo e senza formaggio. Una crema proteica, dal profumo intenso e mediterraneo, ideale da servire con dei crostini come antipasto o aperitivo.