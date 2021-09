Descrizione

L’insalata di anguria, olive e quartirolo è un contorno ricco di gusto e di semplice preparazione, ideale da portare in tavola in estate. A renderla così buona è il contrasto tra la dolcezza dell’anguria e il gusto intenso e salato del quartirolo e delle olive. In pochi minuti potrete servire ai vostri ospiti un contorno inaspettato, che li delizierà dal primo all’ultimo assaggio.