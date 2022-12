Descrizione

Il kutya (o kutia) è un tradizionale dolce ucraino che viene preparano in occasione delle festività cristiane, tra cui Natale e Pasqua. Si tratta essenzialmente di un cremoso porridge di grano cotto e semi di papavero, arricchito con l’aggiunta di frutta secca (noci e mandorle) ed essiccata (uvetta e mirtilli). Il kutya è un dolce semplice, genuino e facile da preparare, ideale da servire come originale dessert natalizio o gustare a colazione in alternativa al classico porridge d’avena.