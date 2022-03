Descrizione

Il maiale tonnato è una gustosa alternativa al tradizionale vitello tonnato: un’invitante specialità tipica della cucina piemontese, usualmente servita come antipasto o secondo piatto. La ricetta è molto simile e prevede l’utilizzo della lonza di maiale cotta in tegame (potete anche optare per la cottura al forno), che viene servita fredda tagliata a fette con la deliziosa salsa tonnata di maionese, tonno, capperi e acciughe.