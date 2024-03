Se siete interessati a scoprire ottimi posticini tipici, caratterizzati da un'atmosfera calda e accogliente, ecco per voi le baite migliori dove mangiare a Cortina.

Una gita in montagna spesso è associata a passeggiate o sport invernali, in un paesaggio naturale unico e incontaminato, spesso accompagnati da una pausa pranzo fatta di pietanze sostanziose, come polenta, brasati e formaggi di ogni tipo.

Le migliori baite dove mangiare a Cortina

Cortina è una delle mete migliori per godere delle bellezze dei paesaggi di montagna, ma anche per fare shopping sofisticato e per frequentare locali alla moda e rinomati.

Se siete interessati a scoprire ottimi posticini tipici, caratterizzati da un’atmosfera calda e accogliente, dove consumare un pasto montanaro speciale, continuate a leggere l’articolo!

Baita Fraina

Baita Fraina è un rifugio sofisticato, che fa incontrare la tradizione con l’innovazione di una cucina piena di sorprese.

Non perdetevi i vini pregiati della cantina, perfetti per accompagnare i pasti proposti dalla casa.

Baita Piè Tofana

Una baita che offre anche un romantico dehor, perfetto per assaporare le prelibatezze locali all’aperto, durante la bella stagione.

La parola d’ordine qui è qualità: i prodotti sono selezionati e rigorosamente freschi, garantendo così sapori unici e genuini.

Chalet Tofane

Se invece siete amanti della pizza, a cui non potete rinunciare nemmeno sulle piste da sci, allora lo Chalet Tofane fa per voi: il locale sforna ogni giorno pizze gustose e sfiziose, perfette per farsi una bella mangiata dopo aver sciato tutta la mattina!

Agriturismo El Brite de Larieto

Un piccolo angolo di paradiso, immerso in una radura: il locale offre una magnifica terrazza baciata dal sole, dove assaporare in tranquillità pietanze dal cuore casalingo.

Davanti all’agriturismo c’è un grande spiazzo verde, che può essere utilizzato per fare un pic-nic, servito dal locale con graziosi ceste riempite con specialità.

Ristorante Lago Scin

Uno dei ristoranti più tranquilli e intimi, circondato da un boschetto e affacciato sul laghetto Scin: insomma l’atmosfera perfetta!

Dopo pranzo potreste fare una bella passeggiata o rilassarvi a prendere il sole, lungo le rive del lago.

