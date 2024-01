I migliori ristoranti nella zona di Monza e Brianza: quali sono?

Monza e Brianza spesso viene sottovalutata per passare un week end, ma in realtà è una zona piacevole e si mangia bene: ecco i ristoranti migliori.

La provincia di Monza e Brianza spesso viene sottovalutata per passare giornate o un bel week end, ma in realtà è una zona ricca di attrazioni, tranquilla e piacevole da frequentare.

I migliori ristoranti in zona Monza Brianza

Visto che si tratta di una zona tranquilla e rilassata, vi consigliamo di prendere in considerazione Monza e Brianza, magari per un bel pranzo o una cena. Infatti qui ci sono degli ottimi posticini, intimi e perfetti per allontanarsi dalla caotica metropolitana di Milano.

Fish Fusion Bistrot, Vimercate

Un angolo di Oriente anche in Brianza: Fish Fusion Bistrot unisce la cucina tradizionale lombarda con l’essenza della cucina asiatica, creando nuovi incredibili piatti come i casoncelli ripieni di polpo e pane aromatizzato burro e salvia, i gyoza ossobuco, la trota con salsa teryaky e crema di castagne o la guancia di vitello in salsa allo zenzero.

Punto G, Monza

Inserito nella Guida Michelin 2022, Punto G è un ristorante dalla doppia anima, in grado di accontentare gusti differenti: una parte è dedicata alla cucina gourmet, più ricercata e sofisticata, mentre l’altra, la parte del bistrot, offre pietanze più semplici, come la loro pizza per esempio.

La Madonnina, Cogliate

Uno dei ristoranti più rinomati della zona, La Madonnina prende il nome dall’affresco della chiesetta che sorge lì a fianco.

Non è solo un ristorante, ma organizza anche eventi come matrimoni e cerimonie.

Il Rito, Carate Brianza

Ottimo per fare anche un aperitivo con tagliere di salumi e formaggi, accompagnati da buon vino e birre artigianali.

Se invece preferite consumare una cena o un pranzo, il menù offre piatti a base di pesce e di carne, ma noi vi consigliamo di assaggiare la loro pizza: formidabile!

Hostaria Romana Quinto Quarto

Per gli amanti della cucina romana, a Monza e Brianza è assolutamente da provare Hostaria Romana Quinto Quarto, dove potrete perdervi tra i sapori della carbonara, gricia e cacio e pepe, fatte con pasta trafilata al bronzo proveniente da un pastificio artigianale abruzzese.