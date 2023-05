Descrizione

I muffin sono dei gustosi tortini che possono essere preparati in mille varianti diverse. In versione salata sono perfetti da servire in tantissime occasioni, sia come antipasto o aperitivo, sia come snack da gustare anche fuori casa. Tra le tante ricette che potete sperimentare con il Bimby, non potete perdervi quella dei muffin con prosciutto e piselli: soffici, sfiziosi e saporiti, conquisteranno grandi e piccini grazie al loro profumo delizioso e al loro aspetto invitante e colorato.